انطلاق المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات

تحت شعار “الشريك، الوسيط، الرقيب” نظمت اليوم الاثنين، المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس المؤتمر العلمي الأول للأعلام والانتخابات.

المؤتمر يتواصل على مدي يومين بمشاركة اكاديميون وبحاث ومهتمون بالعملية الانتخابية بمختلف جامعات ليبيا ومختصون بالتوعية والإعلام في المفوضية العليا للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات ونشطاء وسائل الاتصال الاجتماعي وبعض المشاركين من دول عربية بورقات بحثية تدرس تجارب الانتخابات في بلدانهم في رؤيا لاعلام ذو مصداقية وحيادية يعزز المشاركة المجتمعية الفاعلة، ويعبر عن امال وطموحات الليبيين نحو مستقبل أفضل، ويشجع على انخراطهم في العملية الانتخابية وممارسة حقهم في التصويت.

عماد العلام المسؤول الإعلام بالمفوضية العليا للانتخابات في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية قال حول المؤتمر وأهميته ” ان المؤتمر هو رسالة لتأكيد دور الإعلام البارز في تعزيز المشاركة السياسية وتهيئة البيئة الإعلامية المواكب لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يدعم تحقيق مستويات عليا من المبادئ والمعايير الدولية أثناء ممارسة العلمية الانتخابية.”

وكشف العلام بأن المؤتمر العلمي الأول سيبرز دور الإعلام في الرفع من مستوى الوعي والمشاركة في العلمية الانتخابية، وتقييم التجربة الإعلامية التي واكبت مسار العملية الانتخابية في ليبيا مابعد العام 2011 وترسيخ مبدأ الإعلام الشريك والوسيط والرقيب سعيا نحو انتخابات وطنية تنسجم مع معايير الدولة.

عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال فعاليات افتتاح المؤتمر أكد بأن ليبيا تعبر نحو مرحلة انتقالية لبناء دولية مدنية حضارية تؤسس لحقوق الإنسان، والحق في ممارسة مسؤوليات اجتماعية وسياسية، والمشاركة في اتخاذ القرار من خلال الانخراط في العملية الانتخابية سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو مراقبين،

وأوضح السايح أن المشاركة الإيجابية لا تتوقف على إرادة المواطن فقط بل أن عناصر عديدة تتشكل لتكون تلك الإرادة، من أبرز تلك العناصر، الإعلام وقدرته المتميزة على توجيه تلك الإرادة نحو مسارات وتوجهات مختلفة قد يتبناها من هو قادر على امتلاك هذه الأداة في مواجهة تلك الإرادة.

كما كشف د. عماد السايح أن تجربة المفوضية في هذا السياق حديثة العهد، كما تجربتها مع العملية الانتخابية عموما، فالدروس المستفادة من هذه التجربة، وان المفوضية مهما وضعت من سياسات وبرامج إعلامية، ومهما أنفقت من أموال لا يمكن لها أن تحقق نجاحات ذات قيمة، وتأثير إيجابي على مدخلات العملية الانتخابية، وشركائها الأساسيين مالم يكن لها علاقات وطيدة بقطاع الإعلام والإعلاميين، ولابد أن تتسم بالوضوح والشفافية، وفي بعض المواقف قد يتحمل الإعلام بمختلف مكوناته وتنوع وسائله، ما تفضي إليه نتائج العملية الانتخابية، ومن لا يمكن أن يشار إلى المفوضية على إنها من يتحمل نتائج تلك العملية.

محمود الديك استاذ في تاريخ العلاقات الدولية ووكيل جامعة طرابلس للعلوم الإنسانية والمشارك في المؤتمر بورقة حول ” صفات من تاريخ الدساتير والانتخابات في ليبيا” سرد التجربة الدستورية في ليبيا التي بدأت من العهد القرمانلي عام1828 ‪ إلى التجربة السياسية 1971 – 2011 الديك قال ترتبط الدساتير والانتخابات في أي بلد باستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا وماتكسبه من معارف وعلوم، واقتباسها من الشعوب التي سبقتها في هذا المضمار

اما الدكتور هشام ابوشعالة استاذ الإعلام بجامعة طرابلس وفي ورقته التي كانت حول ” دور الإعلام في إنجاح الانتخابات ” قال لايمكن أن ننسى أن الإعلام هو سلطة رابعة، ويمكن القول بأن هناك بعض العقبات التي تحول دون أن يتمتع الإعلام بدور حيوي وصحيح حتى يكون إعلام واضح وشفاف.

وأعتقد أننا في هذه الفترة نعاني من بعض العقبات التي تعيق عمل الإعلام، الا وهي سيطرة بعض التيارات على وسائل الإعلام، وعدم وجود إعلام وطني بالدرجة الأولى يخدم لصالح المواطن، وأعتقد لو عمل الإعلام تحت مظلة السلطة التشريعية للدولة وكان همه الوحيد نافذة المواطن ستكون لدينا انتخابات حرة ونزيهة.