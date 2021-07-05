بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير بنغازي من براثن الإرهاب.. محلي القوارشة: بفضل ثورة الكرامة بدأنا البناء والإعمار

أصدر المجلس المحلي القوارشة، اليوم الإثنين، بياناً بمناسبة العيد الخامس لتحرير مدينة بنغازي.

المكجلس وفغي بيانه الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قال: “يحيي اليوم الاثنين أبناء مدينة بنغازي الذكرى الخامسة لتحرير مدينة بنغازي من براثن الجماعات الإرهابية والعصابات المتطرفة الاجرامية التي اتخذت من الدين شعارا لها من اجل تنفيذ مخططاتها الدنيئة واستجلبت المجرمين وأصحاب الأفكار المريضة والمنحرفة من كافة أصقاع الأرض وعاثت في الأرض فسادا وقتلا وخطفا وذبحا في أبناء بنغازي الشرفاء من جنود وضباط الجيش والشرطة وأصحاب الرأي الرافض لسيطرة هذه الجماعات الجبانة وطالت أيادي الغدر المحاميين والإعلاميين ولكن عندما حانت ساعة الصفر تنادى أبناء بنغازي وفوضوا سيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر لقيادة المعركة التي سماها معركة الكرامة بعدد بسيط من منتسبي الجيش والشرطة وأبناء المنطقة في معركة الوطنية وارتقت أرواح شهداء الوطن من اجل خلاص بنغازي وتنقيتها من هذه الشرذمة التي تلقت الدعم من تركيا وقطر وتنفيذ مخططات دول كبرى للسيطرة علي ليبيا واستنزاف خيراتها نبارك للبيبين نصرهم المؤزر بتحرير بنغازي ولنبدأ بعد ذلك معركة البناء والأعمار”.

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