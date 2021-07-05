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في سادس عملية إنقاذ خلال أيام.. “أوشن فايكينغ” تُنقذ 369 مهاجرا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذت السفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة “إس أو إس المتوسط”، ليلة أمس الأحد، 369 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر المتوسط، في سادس عملية انقاذ خلال أيام.

وأصبح عدد الناجين على متن السفينة 572 شخصا، وفق ما ذكرت منظمة “إس أو إس المتوسط”.

وشملت آخر عملية انقاذ، مهاجرين على متن “قارب خشبي كبير” في “منطقة البحث والإنقاذ الليبية” بعد ظهر الأحد، وفق ما قال المتحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس.

ورُصد القارب عبر الرادار ثم بالعين المجردة مساء، واستمرت عملية الإنقاذ خمس ساعات. ومن بين الناجين الـ 369 تسع نساء ورضيع وطفلان و110 قاصرا، يتحدرون بشكل خاص من مصر وبنغلادش واريتريا، بحسب المنظمة.

وفي وقت سابق، أنقذت السفينة 71 مهاجرا كانوا على متن مركب خشبي محمل بما يفوق بأشواط قدرته الاستيعابية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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