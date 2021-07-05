«نصية»: البعثة الأممية هي السبب في الوضع الحالي

رأى عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الطريقة الخاطئة التي انتهجتها البعثة الأممية لإيجاد قاعدة دستورية هي التي أوصلت إلى الوضع الحالي.

وقال نصية في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، وتعد أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان: “أطالب بإعادة النظر في أعضاء لجنة الخمسة والسبعين، وإيكال إعداد القاعدة الدستورية للجنة محايدة”.

وأضاف “فتح سجل الناخبين خطوة تشير إلى جدية المفوضية في إجراء الانتخابات، لكها تحتاج إلى ردة فعل من المواطنين للإقبال على التسجيل”.

وكان الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا قد أعلن انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات العامة بمقتضاها.

وقال «زينينغا» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف: “فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير”.

وأضاف؛ “قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات”، لافتًا؛ “نسدل الستار اليوم ونحن نحثكم على مواصلة الحوار بينكم للوصول إلى حل وسط بين جميع الأطراف، وسنواصل العمل مع لجنة التوفيق لإعداد بعض الخيارات لبناء أرضية مشتركة سيناقشها الملتقى مر أخرى”.