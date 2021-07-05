الدبيبة أمام مجلس النواب: أناشدكم وضع معاناة المواطن أمام عيونكم

ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب «وضع معاناة المواطن أمام عيونهم».

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين.

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