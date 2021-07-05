الدبيبة أمام مجلس النواب: أناشدكم وضع معاناة المواطن أمام عيونكم

ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب «وضع معاناة المواطن أمام عيونهم».
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين.
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ناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب «وضع معاناة المواطن أمام عيونهم».
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين.
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يانواب الشعب لا تنخدعوا فى كلام كلب يطمع فى ان يبدد اموال الشعب على مرتزقة من سوريا وعلى الاحتلال التركى ويحرم الجيش الجيش الوطنى منها عقابا له لانه منح جيشه الوطنى العثمانى من اختلال موانئ النفط .
اموال الشعب الليبى امانة بين ايديكم ستحاسبوا عنها امام الله يوم القيامة فحافظوا عليها واحرصوا ان تصل لمستحقيها اما المستحقات العسكرية فيجب تجميدها حتى يتم وزير دفاع وتصرف بموافقة المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش
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