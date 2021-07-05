بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بالكور إن «خطة الحكومة فضفاضة وغير واضحة»، موضحا أن«المطلوب في الميزانية أكبر من خطتها».

وأضاف خلال جلسة مناقشة الميزانية، إن «الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون وجود خطة واضحة، وحتى عندما طالبناها بتقليص الصرف الحكومة ما زالت مصرة».

وأشار إلى أن «الحكومة مصرة على وجود باب الطوارئ ونحن نقول لا ضرورة لوجوده لأننا لم نصرف الميزانية بعد».

أوضح أن «الحكومة تريد تمريد الميزانية دون ارفاق كشف مشروعات مع مشروع الميزانية يعني، ومن ثك نحن كمجلس نواب لا نعلم أي ستكون أوجه الصرف»، منبها إلى أنه لا بد من تخصيص وتفصيل أوجه الصرف مشروع الميزاية في الباب الثالث».

واختتم «علينا أن نصوت على قانون الميزانية بما نراه يتلاءم دون هدر للمال».

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