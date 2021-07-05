طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 5 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 5 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث إعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على الساحل الغربي وتسجل تراجع نسبي يوم الغد علي اغلب المناطق خاصة مناطق غرب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37) مْ على المناطق الساحلية ، بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق الدواخل حيت تتراوح مابين (40 – 48) مْ ، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط احيانا على بعض المناطق الخليج .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 36) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية ،و مابين (39 – 42 ) مْ على جالو – اجدابيا والجغبوب ،وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة خاصة علي الحمادة وغات .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (43- 48) مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18). و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي