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«الشريف» مهددا: ستتم محاسبة رئيس مفوضية الانتخابات إذا لم ينفذ الاستفتاء على الدستور

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هدد فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، بأنه ستتم محاسبته إذا لم ينفذ الاستفتاء على الدستور.

وقال الشريف في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب على رئيس المفوضية أن يشرع في إجراءات الاستفتاء على الدستور بموجب القانونين المحالين إليه، وبناءً على توافقات البرلمان والأعلى للدولة”.

وأضاف “أي محاولة من رئيس المفوضية للهروب من مشروع الدستور كما فعل سابقًا، سوف يتم محاسبته عليها”.

أصدر المجلس الدولة الاستشاري بيانا رحب فيه بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين، وحث المفوضية العليا للانتخابات على استخدام هذه المنظومة في الاستفتاء على الدستور أولا.

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الاستفتاء الانتخابات الدستور عماد السايح فيصل الشريف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا فهو من نوعية المحامى حسن صبانه فى فيلم الافوكاتو .
    فهو يتصور بغباوته ان مفوضية الانتخايات تعمل بمفردها دون ان يحول اليها قرار من مجلس النواب باجراء الانتخايات فى موعد محدد واعتماد ميزانية من الخكومة .
    اخبط رأسك فى الخائط ياخروف يمكن تنكسر ويخرج منها الجرذ الموضوع مكان المخيخ !!

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