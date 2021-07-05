«الشريف» مهددا: ستتم محاسبة رئيس مفوضية الانتخابات إذا لم ينفذ الاستفتاء على الدستور

هدد فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، بأنه ستتم محاسبته إذا لم ينفذ الاستفتاء على الدستور.

وقال الشريف في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب على رئيس المفوضية أن يشرع في إجراءات الاستفتاء على الدستور بموجب القانونين المحالين إليه، وبناءً على توافقات البرلمان والأعلى للدولة”.

وأضاف “أي محاولة من رئيس المفوضية للهروب من مشروع الدستور كما فعل سابقًا، سوف يتم محاسبته عليها”.

أصدر المجلس الدولة الاستشاري بيانا رحب فيه بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين، وحث المفوضية العليا للانتخابات على استخدام هذه المنظومة في الاستفتاء على الدستور أولا.