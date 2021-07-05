الدبيبة: مستعدون لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة مستعدة لاستقبال أي لجنة يضعها مجلس النواب لمراقبة المصروفات، معقبا: «هفنا هوخدمة الشعب وأرجو أن تساعدونا».

وتابع: «نعمل كطرف واحد، وفي الصف الأول مع بعضنا، ونطلب منكم التقدير لأننا نستقبل المرضى كل يوم، وهناك من لا يملك بيت، والشعب يعاني»، حسب كلمته أمام المجلس اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن محطة مياه طبرق معرضة للتوقف في أي وقت، ولا بد من صيانتها، وفي البيضاء والجبل الغربي الوضع مماثل، معقبا: «كل المصروفات في الفترة الماضية صرفت أو ضاعت، والشعب يعاني، ولدينا 460 طفلا في المستشفى الطبي يحتاجون زراعة نخاع شوكي».

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