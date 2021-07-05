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نائب رئيس لجنة الخارجية بـ«النواب»: أداء المنقوش غير ناضج وخيبت ظننا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب إن أداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «غير ناضج»، معقبا: «خيبت ظننا».

واستعرض ما قال إنها «نقاط خلل في عمل الوزير»، مكملا: «أولا عدم تقديم سيرة ذاتية للوزيرة قبل الترشح وبعده، ولو يجر تسليمها للخارج»، حسب كلمته أمام مجلس النواب اليوم الإثنين.

وتابع: «ثانيا قيام الوزيرة بزيارات منفردة دون زملائها الوزراء، وتفاجئنا مرة باصطحابها سيدة من فريق الحوار، وثالثا غياب التنسيق وبعض الزيارات لم تعلم بها بعض السفارت في الخارج، ورابعا قيام الوزيرة بممارسة مهام وزارات أخرى كزيارتها للجنوب فهذا ليس من تخصصاتها ولم نر أحد من الوزارات المعنية معها».

وأكمل: «خامسا أطلقت مبادرة بمناسبة مرور 100 يوم، وقالت إنها عملت مع شركائها الدوليين والإقليمين، فمن هؤلاء الشركاء؟، وهل هذا العمل باسمها أو باسم الدولة ومن خولها؟».

وأردف: «هل تم تقديم استراتيجية للعمل الدبولماسي الخارجي وإرساله إلى الحكومة ومجلس النواب؟، هل تعترف بسلطة مجلس النواب؟، وكان من المهم زياردة دول الجوار بعد انقلاب تشاد ولم تقم الوزيرة بالاتصال بالجالية الليبية في تشاد ووضع خطة إخلاء لهم».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الكل يكيد للوزيره والكل يستعرض في عضلاته المعرفيه هي لا ترد لأنها لا تريد النزول الي مستوي مهاترات تستهلك الوقت وتعطل عن العمل

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  • هههه انتم عصابة متخلفة لا يمكنكم انتقاد اي شخص او جهة انتم فاشلين ومتمسكين بالمناصب بدون فائدة تذكر ويقود فيكم العملاء والخونة والجهلة والنتيجة واضحة يا فاشلين يا همج

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  • ياناضج او ياناصح المنقوش بشر وليست ملاك ومن الوارد الخطأ ولكنها شخصية وطنية نشطة بالف راجل من عينتك ياحقودى انها قصر ذيل ياازعر مثل قوم لوط طالبوا باخراج ال لوط انهم قوم يتطهرون فالنجس لا يريد الاطهار والاشرار يريدون الاخيار فانت طار عقلك وطاش لانها تطلب انسحاب القوات الاجنبية .
    ولو كنت فعلا منصفا لتكلمت عن الدبيبة وافعاله المشينة وسفره للخارج كثيرا رغم انه من اختصاص رئيس المجلس الرئاسى !! ولانك خبيث تريد التخلص منها بالسفر لتشاد ولماذا ام تطلب سفر الدبيبة الى سبها بعد العمليات الارهابية !! الم ترى السراج وجويلى وباشاغا فى ابوسليم بعد عملية ارهابية غبية من تدبيرهم لاصاقها بالجيش الوطنى ولو كانت نيران الجيش تصل وقتها لهناك والله فى سماه ماكان كلب منهم وصل هناك يا …. الاتراك !!

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