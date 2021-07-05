نواب ومشائخ «المنطقة الغربية»: ندعو جميع الأطراف الوطنية للمساهمة في إجراء الانتخابات

طالب أعضاء مجلس النواب وعمداء ومشايخ وأعيان بلديات المنطقة الغربية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر في 14 أبريل 2021م.

وقال بيان صادر عنه: “إِذْ نتابع عن كثب ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف وفشله الذريع للوصول الي قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعمد إطالة أمد الازمة الليبية؛ الأمر الذي سوف يحدث حالة من الفوضى في البلاد وازدياد حالة الانقسام وخذلان الشعب الليبي في اجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية كما تم الإعلان عليه ووفق خارطة الطريق المعدة في اجتماعات جنيف الذي انعقدت في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2021”.

وأضاف البيان “تأسيساً لذلك فإننا ندعو المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر في 14 أبريل 2021م وكما ندعم جهودهم لإجراء الانتخابات وفق ما هو معلن عنه بالقرار السالف ذكره وفي الموعد المحدد والرجوع الي القاعدة الدستورية السابقة”.

وتابع “ندعو جميع الأطراف الوطنية في ليبيا إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في إجراء الانتخابات وشق الطريق أمام العائقين لاستقرار ليبيا”.