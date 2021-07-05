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الدبيبة: أنا لست خبير مالي ووزراء التخطيط والمالية هم من سيردون على الملاحظات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المcقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة طرحت فكرة التقسيم الإداري للبلاد إلى مقاطعات، وهي نفس فكرة المحافظات، معقبا: “أردنا أن نقيم المحافظات، لكننا وجدنا مشكلات قانونية في القانون الخاص بها، الصادر في العام 1959”.

ولفت إلى أن من بين المعوقات تنفيذ نظام المقاطعات الآن وجود خلافات بخصوص رفض بعض المدن الانضمام إلى بعضها، وقد يصل الأمر إلى التلويح بالدخول في حرب، وهو ما ترفضه الحكومة لأنها جاءت من أجل “تحقيق الالتئام”، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص مبالغ مهمة للبلديات لمعالجة مشكلات واختناقات مثل الصرف الصحي وغيرها، كما لفت إلى أن شركات الخدمات العامة تحتاج إلى دعم بالسيارات وغيرها، والدفاع المدني يحتاج سيارات إطفاء في كل المدن.

وقال: ” أنا لست خبير مالي ووزراء التخطيط والمالية هم من سيردون على الملاحظات، وإن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام”.

وناشد الدبيبة أعضاء المجلس “وضع معاناة المواطن أمام عيونهم”، مضيفًا أن الحكومة ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات، في حال اعتمدت الميزانية العامة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • انت خبير فى الصحة بعد ان قلت ان السكر والزيت والطماطم ضار بالصحة لو اضفت لهم الخبز والمكرونة والبازين والكسكسى والعصيدة تحل مشكلة الميزانية الناس تجوع خوفا على صحتها ولو اضفت اليهم كمان البتزين ضار بالصحة ايضا وكذلك الكهرباء ضارة ايضا وبتصعق !!!

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