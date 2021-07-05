أبوجناح يتعهد بتذليل الصعاب أمام قطاع المواصلات

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تعهد، نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، بأن حكومة الوحدة ستعمل جاهدة لتذليل الصعاب كافة، التي يواجهها قطاع المواصلات لدعم الوقود.

وأكد أبوجناح، على ضرورة استئناف الرحلات إلى مطار سبها في أقرب وقت.

جاء ذلك في اجتماع الأحد مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، عبد العاطي بلعيد المشيخي، حيث بحث الطرفان قرب عودة تيسير الرحلات إلى مطار سبها وتهيئة المطارات لاستقبال الرحلات.

واستعرض اللقاء المشاكل والعوائق التي تواجه شركة الخطوط الجوية الليبية، وكل ما يتعلق بالمواضيع التشغيلية والمتمثلة في صيانة الطائرات وتوفير وقودها التي تضمن تشغيل الرحلات الجوية.