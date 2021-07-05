بالكور: الحكومة مصرة على وجود باب الطوارئ ونحن نقول لا ضرورة لوجوده

قال عضو لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عبدالمنعم بالكور إن النواب لديهم مخاوف بشأن مشروع الميزانية العامة، ويطلبون بشروط لتمريرها.

وأشار أن هذه المخاوف تتعلق خصوصا بالباب الثالث “باب التنمية”، إذ يطالبون حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحليل كامل لمشروعاتها، وتوزيعها بشكل عادل، معقبا: “الحكومة استجابت، لكن لم تقدم شيء بذلك إلى مجلس النواب حتى هذه اللحظة”، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال: إن “خطة الحكومة فضفاضة وغير واضحة”، موضحا أن “المطلوب في الميزانية أكبر من خطتها”.

وأضاف: إن “الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون وجود خطة واضحة، وحتى عندما طالبناها بتقليص الصرف الحكومة ما زالت مصرة”.

وأشار إلى أن “الحكومة مصرة على وجود باب الطوارئ ونحن نقول لا ضرورة لوجوده لأننا لم نصرف الميزانية بعد”.

أوضح أن “الحكومة تريد تمريد الميزانية دون ارفاق كشف مشروعات مع مشروع الميزانية يعني، ومن ثك نحن كمجلس نواب لا نعلم أي ستكون أوجه الصرف»، منبها إلى أنه لا بد من تخصيص وتفصيل أوجه الصرف مشروع الميزاية في الباب الثالث”.

واختتم “علينا أن نصوت على قانون الميزانية بما نراه يتلاءم دون هدر للمال”.

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