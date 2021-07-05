عقيلة: مشروع الميزانية لن يعرض اليوم

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأضاف خلال حديثه في الجلسة، إن لجنة المالية ستجتمع غدا الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك.

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