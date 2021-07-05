عقيلة: مشروع الميزانية لن يعرض اليوم

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.
وأضاف خلال حديثه في الجلسة، إن لجنة المالية ستجتمع غدا الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك.
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن مشروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.
وأضاف خلال حديثه في الجلسة، إن لجنة المالية ستجتمع غدا الثلاثاء مع وزير المالية خالد المبروك.
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يجب تخصيص ميزانية محددة للمجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش ولا يكون تحت رحمة الدبيبة كما ان ميزانية وزارة الدفاع تحول للمجلس الرئاسى للتصرف فيها نظرا لعدم وجود وزير دفاع وحتى لاتذهب للمرتزقة والمليشيات تكون تحت تصرف القائد الاعلى حتى يمكنه السيطرة على القوات النظامية وحل المليشيات بعيدا عن الدبدوبة المليشياوى
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