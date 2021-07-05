نصية: هناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك خلاف في اللغة بين المجلس والحكومة، وهناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة.

وأضاف: “الباب الثاني متضخم جدا، حتى لو كانت الحكومة تشتري بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء”، معقبا: “مسألة الميزانية مسألة وطنية، ولا بد أن نرتقي بمستوى التعامل، لا أن نكتفي بإلقاء اللوم على بعضنا”، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت إلى أن إمداد النفط إلى محطات الكهرباء لم تتوقف، والكهرباء لم تتحسن رغم الصرف الكبير .

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