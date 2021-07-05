كشبور: استقالات فريق صوان يثبت أن حزب “العدالة والبناء” يُدار بأسلوب الفرد

قال القيادي الإخواني، عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، المهدي كشبور، إن: “استقالات المقربين من صوان في حزب العدالة والبناء بعد خسارة الأخير في الانتخابات تؤكد ما كنا نقوله سابقاً بان القيادة السابقة لم تؤسس الحزب وفق أسس مؤسستيه ونظم إدارية وقواعد عمل متفق عليها في النظام الأساسي للحزب وانما كان يدار بأسلوب النشاط الفردي وهو السبب الذي جعل الكثير من اعضاء الحزب يستقيلوا منه أو يتركوه”.

كشبور، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، أضاف: “كما أن استقالات هؤلاء تعقد الأمال على الإدارة الجديدة بقيادة الأستاذ عماد البناني لإرجاع الحزب لمساره الطبيعي الذي اتفق عليه الأعضاء المؤسسين عند تأسيس الحزب” على حد قوله.

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