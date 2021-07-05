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كشبور: استقالات فريق صوان يثبت أن حزب “العدالة والبناء” يُدار بأسلوب الفرد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال القيادي الإخواني، عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، المهدي كشبور، إن: “استقالات المقربين من صوان في حزب العدالة والبناء بعد خسارة الأخير في الانتخابات تؤكد ما كنا نقوله سابقاً بان القيادة السابقة لم تؤسس الحزب وفق أسس مؤسستيه ونظم إدارية وقواعد عمل متفق عليها في النظام الأساسي للحزب وانما كان يدار بأسلوب النشاط الفردي وهو السبب الذي جعل الكثير من اعضاء الحزب  يستقيلوا منه أو يتركوه”.

كشبور، وفي تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، أضاف: “كما أن استقالات هؤلاء تعقد الأمال على الإدارة الجديدة بقيادة الأستاذ عماد البناني لإرجاع الحزب لمساره الطبيعي الذي اتفق عليه الأعضاء المؤسسين عند تأسيس الحزب” على حد قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • أمر طبيعى ان يدار اى حزب اخوانى بطريقة فردية فالكل فى النهاية عبيد للمرشد وصوان كان يتلقى تعليماته من التنظيم الدولى للخوان من هابلة فضيلة المرشد الذى يتباهى بانه يعامل اتباعه مثل الميت فى يد مغسله وانه لو رشخ ميت لفاز فى الانتخابات ابوك السقا مات والثعلب فات فات وفى ذيله سبع اموات !!

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