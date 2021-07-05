الدبيبة:نفكر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين بسبب «كورونا»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة وفرت 600 ألف لقاح مضاد لفيروس «كورونا».

وخلال مداخلة في جلسة مجلس النواب الإثنين، قال الدبيبة «جزء من تكاليف هذه اللقاحات سددنا فواتيرها والجزء الأخر لم يتم تسديده إلى الآن».

وأضاف أن الحكومة تفكر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا»، لكنه أوضح «لدينا مشكلة تنقل المرضى».

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى وجود «تسربات في الأدوية التي تستوردها الدولة إلى السوق السوداء»، موضحا «هذا لن نسمح به».



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