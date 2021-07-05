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ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للرقابة المالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في افتتاح اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وتناقش هذه الاجتماعات عددا من المواضيع من بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الحادي والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.

وجرت مراسم افتتاح الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة ديوان المحاسبة القطري، إذ يشارك في هذا الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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