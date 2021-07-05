ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للرقابة المالية

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في افتتاح اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

وتناقش هذه الاجتماعات عددا من المواضيع من بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الحادي والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.

وجرت مراسم افتتاح الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة ديوان المحاسبة القطري، إذ يشارك في هذا الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

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