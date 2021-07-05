ليبيا الان

الغزيوي: رفع حالة التأهب في وزارة الصحة بعد تفاقم الوضع الوبائي لدول الجوار

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي، إن الوزارة رفعت درجة التأهب والاستعداد بعد تفاقم الوضع الوبائي بدول الجوار تحسبا لأي طارئ.

أضاف الغزيوي، في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين: “لا نستطيع التأكد من خلو البلاد من السلالة المتحورة إلا بعد ظهور نتائج العينات التي أرسلت عبر مركز مكافحة الأمراض للاختبارات خارج البلاد” وفق قوله.

وواصل “الغزيوي” قائلاً: “نسبة الوفيات زادت بشكل طفيف عن الشهر الماضي ومراكز العزل تشهد زيادة في حالات الإيواء” وفق تأكيده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك