الغزيوي: رفع حالة التأهب في وزارة الصحة بعد تفاقم الوضع الوبائي لدول الجوار

قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي، إن الوزارة رفعت درجة التأهب والاستعداد بعد تفاقم الوضع الوبائي بدول الجوار تحسبا لأي طارئ.

أضاف الغزيوي، في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين: “لا نستطيع التأكد من خلو البلاد من السلالة المتحورة إلا بعد ظهور نتائج العينات التي أرسلت عبر مركز مكافحة الأمراض للاختبارات خارج البلاد” وفق قوله.

وواصل “الغزيوي” قائلاً: “نسبة الوفيات زادت بشكل طفيف عن الشهر الماضي ومراكز العزل تشهد زيادة في حالات الإيواء” وفق تأكيده.

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