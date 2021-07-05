الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء، مشيرا إلى أنه قبل ذالك كان هناك انتظام في الخدمة دون انقطاعات وصلت مرة لمدة شهر كامل.

وأضاف أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منه من أجل توريد قطع الغيار والتي تستلزم وقت، حسب كلمته أمام مجلس النواب اليوم الإثنين.

ولفت إلى التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجرى إنشاؤها حاليا.

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