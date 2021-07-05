العربية الحدث: مصر لن ترفع مستوى تمثيلها الديبلوماسي مع تركيا لخلاف بشأن ليبيا

ليبيا – رفضت مصر رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي مع تركيا خلال الوقت الحالي لعدم التزام الأخيرة بشروط عدة طرحتها الأولى في مقابل تحسين العلاقات.

ووفقًا لما كشفت عنه مصادر قناة العربية الحدث وطالعته صحيفة المرصد، فلن تقوم أنقرة بتزويد القاهرة بمعلومات أمنية عن متطرفين عادوا من سوريا إلى تركيا، ورفضت التوقيع على وثائق تتعهد فيها بالانسحاب غير المشروط للقوات التركية من ليبيا.

وبحسب المصادر فإن مصر اشترطت على تركيا أيضًا وقف جهود تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد بالـ24 من ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى وقف أنقرة وتجميدها لعمليات نقل أي عناصر مصرية شديدة التطرف إلى الأراضي الليبية ودول مجاورة.

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