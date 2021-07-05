جمعية نوفك الأمريكية تجري 47 عملية قلب مفتوح للأطفال بمركز بنغازي الطبي

واتفق خلالها الفريق الأمريكي مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، على أن تكون بشكل مستمر ويُفتح القسم داخل مركز بنغازي الطبي وتكون دائماً متواجدين الأطباء والتمريض لإجراء عمليات قلب المفتوح .

واتفق خلالها الفريق الأمريكي مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، على أن تكون بشكل مستمر ويُفتح القسم داخل مركز بنغازي الطبي وتكون دائماً متواجدين الأطباء والتمريض لإجراء عمليات قلب المفتوح .

وتحدث المكتب الإعلامي بالمركز الطبي مع رئيس قسم جراحة الأطفال بالمركز ومنسق عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمنطقة الشرقية د. نعيمة قوبعة ” ورشة العمل استغرقت أربعة أسابيع تم خلالها إجراء 47 حالة قلب مفتوح تتنوع ما بين البسيطة والمتوسطة وشديدة الخطورة ، ونحن اليوم في الأسبوع السادس جزء من الطاقم الطبي الأمريكي لايزال موجود 4 أطباء عناية فائقة يتناوب كلاً منهم على الحالتين التي تمكث في العناية الفائقة.

وتحدث المكتب الإعلامي بالمركز الطبي مع رئيس قسم جراحة الأطفال بالمركز ومنسق عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمنطقة الشرقية د. نعيمة قوبعة ” ورشة العمل استغرقت أربعة أسابيع تم خلالها إجراء 47 حالة قلب مفتوح تتنوع ما بين البسيطة والمتوسطة وشديدة الخطورة ، ونحن اليوم في الأسبوع السادس جزء من الطاقم الطبي الأمريكي لايزال موجود 4 أطباء عناية فائقة يتناوب كلاً منهم على الحالتين التي تمكث في العناية الفائقة.

وتابعت قوبعة حديثها حول تفاصيل الحالتين ” الحالة الأولي لطفل حديثي الولادة يبلغ 40 يوم ولد تشوه مركب فالقلب والشرايين معكوسة وفتحة داخل القلب مما أدى لنقص الأكسجين حيث كان يتراوح ما بين 50% الى 55% فقط ، وقمنا بدخوله العمليات كحالة طارئة ومستعجلة وتم إجراء فتحة ما بين الأذونين لخلط الدم وزيادة نسبة الأكسجين ، وفي ذات الوقت أجرينا وصلة للشريان الرئوي وتم ربط الشريان الرئوي كمرحلة أولى وفي الزيادة الثانية لنوفك ستجرى له عملية كاملة استكمالا لهذه العمليات وستكون إعادة الشرايين المعكوسة الى مكانها الطبيعي وإغلاق الفتحات وهي من العمليات الدقيقة.