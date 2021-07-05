جمعية نوفك الأمريكية تجري 47 عملية قلب مفتوح للأطفال بمركز بنغازي الطبي

اجرت جمعية نوفك الأمريكية لجراحة القلب المفتوح للأطفال، 47 عملية قلب مفتوح خلال زيارة الجمعية لمركز بنغازي الطبي.
واتفق خلالها الفريق الأمريكي مع مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، على أن تكون بشكل مستمر ويُفتح القسم داخل مركز بنغازي الطبي وتكون دائماً متواجدين الأطباء والتمريض لإجراء عمليات قلب المفتوح .
وتحدث المكتب الإعلامي بالمركز الطبي مع رئيس قسم جراحة الأطفال بالمركز ومنسق عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمنطقة الشرقية د. نعيمة قوبعة ” ورشة العمل استغرقت أربعة أسابيع تم خلالها إجراء 47 حالة قلب مفتوح تتنوع ما بين البسيطة والمتوسطة وشديدة الخطورة ، ونحن اليوم في الأسبوع السادس جزء من الطاقم الطبي الأمريكي لايزال موجود 4 أطباء عناية فائقة يتناوب كلاً منهم على الحالتين التي تمكث في العناية الفائقة.
وتابعت قوبعة حديثها حول تفاصيل الحالتين ” الحالة الأولي لطفل حديثي الولادة يبلغ 40 يوم ولد تشوه مركب فالقلب والشرايين معكوسة وفتحة داخل القلب مما أدى لنقص الأكسجين حيث كان يتراوح ما بين 50% الى 55% فقط ، وقمنا بدخوله العمليات كحالة طارئة ومستعجلة وتم إجراء فتحة ما بين الأذونين لخلط الدم وزيادة نسبة الأكسجين ، وفي ذات الوقت أجرينا وصلة للشريان الرئوي وتم ربط الشريان الرئوي كمرحلة أولى وفي الزيادة الثانية لنوفك ستجرى له عملية كاملة استكمالا لهذه العمليات وستكون إعادة الشرايين المعكوسة الى مكانها الطبيعي وإغلاق الفتحات وهي من العمليات الدقيقة.
وبالحديث عن الحالة الثانية التي تمكث في عناية القلب أوضحت د. قوبعة ” طفلة تبلغ من العمر 8سنوات وهي من الحالات الصعبة تعاني تشوه مركب والشرايين معكوسة أيضاً ، تم إجراء ثلاثة وصلات لطفلة سابقاً في عمر 3 أشهر والأخرى عند بلوغها 3 سنوات تقريباً ، وفي المرحلة الحالية أجريت لها عملية تصليح كامل بتركيب وصلة بصمام من البطين الأيمن الى الشريان الرئوي ، الحالة مستقرة من ناحية القلب إلا إنها تعاني مشاكل أخرى وهي خلل في كريات الدم الحمراء والصفائح وبعض النزيف إلا أننا بأذن الله نتوقع الأفضل وستتحسن صحتها قريباً.
وأكدت د. قوبعة ” هذه الحالة معقدة حيث قام الطاقم الطبي بتأجيل رحلة سفرهم من أجلها وقاموا بتغيير تذاكرهم من أجل العناية بها الى يوم الخميس القادم، وأحب أن أشكر الطاقم الطبي الخاص بالعناية الفائقة وأخص بالشكر السوبر فايز Astesi التي أبدت استعدادها لتأجيل رحلتها والمكوث مع الطفلة الى شهر أن لزم الأمر ، بفضل الله جميع الحالات في الأقسام مستقرة وبالأمس تم خروج 5 حالات ، ونتمنى ونتوقع خروج بقية الأطفال الماكثين في العناية والأقسام في نهاية هذا الأسبوع
كما أشارت د. قوبعة خلال حديثها ” نأمل التحرك من عملية إجراء ورشات عمل الى عمل دائم وهي اتفاقية السنة الكاملة ، وهي أن تكون بشكل مستمر ويُفتح القسم وتكون دائماً متواجدين الأطباء والتمريض وإجراء عمليات قلب المفتوح ونأمل أن يتم الموافقة وتمويل هذا الأمر لكي يكون العمل مستمر وغير متقطع على هيئة ورش عمل .
وختمت د. قوبعة حوارها مع المكتب الإعلامي بالمركز الطبي قائلاً ” أحب أن أشكر مدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير الخدمات الطبية والمختبر المركزي وقسم الأشعة ، والتمريض والأطقم الطبية أيضا سواء كانوا من المركز الطبي أو مركز القلب الهواري ، وأخص بالشكر للمكتب الإعلامي بالمركز الطبي على متابعتهم وتغطيتهم الإعلامية.
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