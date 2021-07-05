لنشر التوعية.. «المفوضية» تجري تجربة عملية على الانتخابات في طرابلس

قام مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، التابع لمفوضية الانتخابات، صباح اليوم الاثنين، بعملية محاكاة ليوم الاقتراع بمدرسة شهيدة الواجب الثانوية.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “في إطار نشر التوعية الانتخابية والتحفيز على التسجيل في سجل الناخبين قام مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الاثنين الموافق 2021.7.5 بعملية محاكاة ليوم الاقتراع بمدرسة شهيدة الواجب الثانوية”.

وأضاف البيان “تخلل عملية المحاكاة إعطاء نبذة عن العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها وكيفية التسجيل في سجل الناخبين وتم توزيع مطويات توعوية توضح ذلك”.

وأمس الأحد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن انطلاق أولى مراحل العملية الانتخابية بافتتاح منظومة تسجيل الناخبين.

وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي: “نعلن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم”.