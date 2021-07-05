بليحق: حكومة الدبيبة خصصت أموالاً كثيرة في الميزانية للتنمية دون تفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خصصت مبلغ كبير للتنمية في ليبيا دون تحديد أو تفصيل لهذه المبالغ أو المشاريع أو الجداول المرفقة في العرض السابق للميزانية التي أحيلت لمجلس النواب.

وأضاف بليحق، في تصريحات لـ”العربية”، أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بتوضيح تفصيل باب التنمية، وتحديد المنطقة التي سوف تذهب إليها هذه المبالغ، مبينا أنه لم يكن هناك جداول توضح المشاريع أو المناطق المستهدفة.

وأوضح أن الأعضاء طالبوا حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أيضاً بتوزيع هذه التنمية على كل البلديات ومناطق ليبيا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

