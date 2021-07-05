الدبيبه: تخصيص 50 مليون دينار لدعم مفوضية الانتخابات

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه تخصيص مبلغ 50 مليون دينار لدعم المفوضية العليا للانتخابات ستصلهم عند توفرها.

وأشار الدبيبه في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق إلى العمل على تعيين سفراء بدل القائمين بالأعمال الحاليين الذين انتهت مدة عملهم داعيا رئيس البرلمان لاقتراح شخصيات يتم تزكيتها للسفارات بالخارج

وبين الدبيبه أن حكومته ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات في حال تم اعتماد الميزانية العامة للدولة كما ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، مناشدا الجميع بوضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.