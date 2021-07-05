بسبب تردي الأوضاع المعيشية.. حراك فزان يلوح بقفل جميع الحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – قال منسق “حراك فزان” بشير الشيخ إن الحراك أمهل الحكومة حتى منتصف شهر يوليو لتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق الجنوب، لتوفير الكهرباء والبنزين والسيولة والرعاية الصحية، ملوحًا بقفل جميع الحقول النفطية في حال عدم تلبية المطالب.

الشيخ وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد نفى ما جاء في بعض وسائل الإعلام من معلومات عن أن الحراك أقفل حقولًا نفطية، موضحًا أن الشرارة والفيل والحقول الصغيرة تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة وبعض المناطق تبقى دون كهرباء 48 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى نقص البنزين في المحطات، حيث يباع في السوق الموازي بثلاثة دنانير للتر الواحد، بينما سعر الوقود المدعوم لا يتعدى 0.15 دينار، فيما يعاني المواطنون أيضًا من نقص في أسطوانات غاز الطهو في الأسواق.

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