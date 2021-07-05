عبد العزيز: السويحلي يبحث عن السلطة وكان مرشح “العدالة والبناء” لرئاسة المؤتمر الوطني والأعلى للدولة

أكد عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، محمود عبد العزيز، إن الرئيس السابق لـما يسمى ”الأعلى للدولة” عبد الرحمن السويحلي طالما يبحث عن السلطة.

وأوضح عبد العزيز في مقابلة مع برنامج “بين السطور” على قناة “التناصح”، أن السويحلي غير صادق في أحاديثه المتكرره حول خلافه مع حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، قائلا: “أقسم بالله العظيم أمسك عبد الرحمن السويحلي الجاكت الخاص بي وقال لي أنا نبي السلطة”.

وأفاد بأن “العدالة والبناء” هو الذي رشح السويحلي لرئاسة المؤتمر الوطني السابق في العام 2012م كإسم ثالث بعد محمد المقريف، ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان.

وبيّن أيضا أن العدالة والبناء هو الذي رشح السويحلي لرئاسة “المجلس الأعلى للدولة”، منتقدا من يرفضون سياسة الحزب الإخواني واتهامهم بمحاولة شق الصف، قائلا: “تم إقصائي من المؤتمر الوطني، وبعدما خرجت ظللت أدافع عن المؤتمر الوطني رغم المرارة”.

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