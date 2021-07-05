لنشر التوعية.. مفوضية الانتخابات تجري تجربة عملية على الانتخابات في طرابلس

قام مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، التابع لمفوضية الانتخابات، صباح اليوم الاثنين، بعملية محاكاة ليوم الاقتراع بمدرسة شهيدة الواجب الثانوية.
وقال بيان صادر عن الإدارة: “في إطار نشر التوعية الانتخابية والتحفيز على التسجيل في سجل الناخبين قام مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، صباح اليوم الاثنين، بعملية محاكاة ليوم الاقتراع بمدرسة شهيدة الواجب الثانوية”.
وأضاف: “تخلل عملية المحاكاة إعطاء نبذة عن العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها وكيفية التسجيل في سجل الناخبين وتم توزيع مطويات توعوية توضح ذلك”.
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