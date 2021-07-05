امغيب: لن نمنح حكومة الدبيبة الـ93 مليارًا.. وسنحدد ما تتطلبه الخمسة أشهر من الميزانية

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة في اللقاء التليفزيوني الذي أجراه قبل يومين تهجم بشكل واضح على البرلمان، ووجه اتهامات صريحة له، وادعى أنه حقق انجازات في الـ100 يوم الماضية.

وأضاف امغيب، خلال مداخلة هاتفية لقناة “ العربية الحدث”، أن وصول الدبيبة إلى مدينة طبرق بعدما اعتذر عن الحضور الأسبوع الماضي، لا يعني أن البرلمان سوف يمنحه الميزانية، لأن هناك أسئلة كثيرة يحتاجون الإجابة عنها.

وذكر: “ما قاله الدبيبة في لقائه التليفزيوني، هذا ليس كلام رئيس حكومة يريد من البرلمان أن يوافق له على الميزانية”، متابعا: “الوعود التي أطلقها والتي تحدث عنها تحتاج لفترة طويلة لكي يلمس المواطن التحسن المعيشي”.

وأفاد بأن هناك ما يسمى “تيار وطني” في البرلمان سوف يحدد ما تتطلبه الخمسة أشهر من الميزانية يتم منحها للدبيبة، مستدركا: “لكن الميزانية المقدرة بـ93 مليارا في خمسة أشهر لا أعتقد أنه سوف يحظى بها أو يتحصل عليها”.

وواصل: “من قال أن الحكومة لا تملك المال، الدبيبة اعترف بلسانه بأنه اقترض أو استلف كثيرًا من الأموال”، مبينا أن هناك تقارير مؤكدة تشير إلى أن الدبيبة صرف أكثر من 30 مليار دينار، متسائلا: “أين صرف هذا المبلغ الكبير؟ وعلى أي باب؟”.

وأوضح أن ملتقى الحوار السياسي بجنيف فشل في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لكنه أثبت للعالم من المعرقل لاستحقاق نهاية العام، مؤكدًا أن هناك طيفا كبيرا مؤيدا للدبيبة حاول جمع توقيعات في جنيف اليومين الماضيين ووصل إلى أكثر من 45 عضوا يطالبون بتأجيل الانتخابات وتمديد عمر الحكومة وإجراء الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور.

وأكمل: “واجهت تلك التوقيعات برفض من البعثة الأممية ومن السفير الأمريكي على وجه الخصوص”، مضيفا: “يفترص أن نرى العقوبات التي وعدت بها أمريكا للمعرقلين، والذين كشفهم لقاءات جنيف”.

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