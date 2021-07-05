مختار: الدبيبة لا يدرك حجم الثقة التي أعطاها البرلمان لحكومته والميزانية تؤكد سعيه للبقاء في السلطة

أكد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ‏ناجي مختار، أنه لا يمكن تأجيل إقرار الميزانية إلى ما لا نهاية، متهما حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بعدم وجود برامج عمل واضحة لديها.

مختار، وفي مداخلة هاتفية لقناة العربية الحدث، قال: “أنه بحسب الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، مطلوب من الحكومة الإعداد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، مستدركا: “لكن ما شهدناه في الميزانية أنها تسعى للبقاء في السلطة”.

وأشار إلى وجود تعارض بين ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق وما تفعله حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا في السياق ذاته أن مجلس النواب لا يملك رؤية واضحة للتعامل مع الحكومة.

وانتقد تصريحات الدبيبة بأنه اقترض من المصرف المركزي ما قيمته 30 مليار دينار لمباشرة إنفاق الميزانية، دون أخذ الإذن من مجلس النواب، قائلا: “رئيس الحكومة لا يدرك حجم الثقة التي أعطها البرلمان لحكومته”.

ورأى أن فشل ملتقى الحوار السياسي في إنتاج القاعدة الدستورية، يوضح أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى أكثر من التمويل والإشراف عليه، بل يجب ضمان الاعتراف بالنتائج والقبول بما تقره الصناديق.

واعتبر أن حديث رئيسي الحكومة والبرلمان خلال مؤتمر المفوضية العليا للانتخابات بالأمس، عن إجراء الانتخابات في موعدها بعد ما حدث في جنيف يدل على عدم الواقعية السياسية، على حد تعبيره.

وأضاف: “الأمر تطور، وهناك من يجاهر بأنه لن يعترف بنتائج الانتخابات، وهناك من يريد وضع شكلا لها حتى يعترف بها”، مستطردا: “حديث الدبيبة عن الانتخابات وعد بما لا يستطيع، فهو لا يملك إجراء الانتخابات ما لم يكن هناك اتفاقا من الأطراف التي تحمل السلاح على الاعتراف بنتائجها”.

وأفاد بأن جوهر الخلاف يكمن في أن خارطة الطريق أتت بضغط أمريكي عبر المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز التي أجرت حوارا في أقل من شهر، أنتجت بموجبه مجلس رئاسي وحكومة دون أن تمكنهم من مقاليد الدولة وإعطائهم صلاحيات العمل الحقيقي، وفقا لقوله.

وذكر أن ويليامز تجاهلت مناقشة كثير الضمانات التي تؤدي لتنفيذ خارطة الطريق، ولم تشر إلى تحقيق الانتخابات التي تعد بمثابة الخطوة الثانية والرئيسية.

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