هذا ما قاله الدبيبه بشأن وزارة الدفاع

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من اللجنة العسكرية 5+5.

وقال الدبيبه في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق إنه “تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن وزارة الدفاع”، وقال “سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع” مشيرا لتوفير “ما يلزم للجنة 5+5 العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم”.

وبين الدبيبه أن حكومته ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات في حال تم اعتماد الميزانية العامة للدولة كما ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، مناشدا الجميع بوضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.