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هذا ما قاله الدبيبه بشأن وزارة الدفاع

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة العمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من اللجنة العسكرية 5+5.

وقال الدبيبه في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق إنه “تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن وزارة الدفاع”، وقال “سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع” مشيرا لتوفير “ما يلزم للجنة 5+5 العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم”. 

وبين الدبيبه أن حكومته ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات في حال تم اعتماد الميزانية العامة للدولة كما ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام، مناشدا الجميع بوضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • تعيبن وكيل وزارة الدفاع من اختصاص المجلس الرئاسى دون الرجوع لاحد طالما ان منصب وزير الدفاع لا يزال شاغرا فى خكومة الدبدوبة ولتعيبن وزير دفاع يجب التوافق بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسى وهذا مستحيل حاليا لذلك اقترحت على المجلس الرئاسى من قبل تعيبن وكيل وزارة الدفاع فهى من اختصاصه دون الحاجة لاحد فوكيل وزارة الدفاع سيقوم بالمهمة بالتنسيق بين الحكومة وقيادة الجيش فهو منصب ادارى كان يشغله فى الحكومة المؤقتة السابقة لعبدالله الثنى العميد ارحومة اما حكومة السراج فكان النمروش وكان طرطور يظهر فى المناسبات بجوار الحمار اكار ولكنه لا وزن له بالنسبة لامراء المليشيات لا سلطة له لا على اابقرة ولا على الحصان يمكن الفار تبعه بيخاف من القطة

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