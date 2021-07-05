متغيباً عن جلسة النواب.. العقوري يستقبل رئيس “خارجية” البرلمان التونسي في بنغازي

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب” يوسف العقوري ” ، اليوم بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي ، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي” سماح دمق ” والوفد المرافق لها .

وبحسب إيجاز صحفي لمجلس النواب، فإن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب سيجتمع مع رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي في وقت لاحق من مساء اليوم.

يشار إلى أن مجلس النواب بدأ ظهر اليوم جلسته الخاصة بمشروع الميزانية بالاستماع إلى إحاطة الحكومة عن ماقدمته من أعمال خلال 100 يوم، وكان من المفترض أن يقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تقديم تقريره عن أداء وزارة الخارجية ، وخلفه أحد زملائه في لجنة الخارجية مقدما حزمة من الاتهامات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش