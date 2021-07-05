وزير المالية: بعض الوزارات ليس بها سيارات أو حتى أثاث

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، إن الحكومة أعطت الأولوية لمرتبات موظفي القطاع العام وملف إعادة الإعمار والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية والخدمية وتفيعل قانون الحكم المحلي، وأن وزارة المالية شكلت لجنة مالية لمناقشة ميزانية عام 2021 وقد جرى إعداد مشروع الميزانية وهيكلتها بالاجتماع مع أعضاء اللجنة المالية من قبل مجلس النواب وكان هناك توافق على بنود الميزانية.

أضاف في كلمة أمام مجلس النواب اليوم بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة: “صُرفت المرتبات مع قدوم الحكومة الوحدة الوطنية في مواعيدها وجرى تخصيص مبلغ 700 مليون دينار لصرفها ضمن بند المرتبات للباب الأول، وأغلب المؤسسات تحتاج اعادة تأهيل حيث لاتوجد بعض الأصول في بعض الوزارات كالسيارات والأثاث وغيرها، كما أن سعر الصرف تضاعف وبالتالي أثر سلبا على السلع والمواد الأخرى للمواطنين”.