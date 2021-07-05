ليبيا الان

وزير المالية: بعض الوزارات ليس بها سيارات أو حتى أثاث

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، إن الحكومة أعطت الأولوية لمرتبات موظفي القطاع العام وملف إعادة الإعمار والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية والخدمية وتفيعل قانون الحكم المحلي، وأن وزارة المالية شكلت لجنة مالية لمناقشة ميزانية عام 2021 وقد جرى إعداد مشروع الميزانية وهيكلتها بالاجتماع مع أعضاء اللجنة المالية من قبل مجلس النواب وكان هناك توافق على بنود الميزانية.

أضاف في كلمة أمام مجلس النواب اليوم بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة: “صُرفت المرتبات مع قدوم الحكومة الوحدة الوطنية في مواعيدها وجرى تخصيص مبلغ 700 مليون دينار لصرفها ضمن بند المرتبات للباب الأول، وأغلب المؤسسات تحتاج اعادة تأهيل حيث لاتوجد بعض الأصول في بعض الوزارات كالسيارات والأثاث وغيرها، كما أن سعر الصرف تضاعف وبالتالي أثر سلبا على السلع والمواد الأخرى للمواطنين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الوزارات لا يحق لها لا أثاث ولا سيارات ـ الوزارات يجب عليهم استخدام الاثاث الحالي والسيارات القديمة و العمل الميداني والاشراف على مهامهم داخل المناطق الليبية

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  • لابد من تحقيق مع مدراء الشؤون الادارية ورؤساء القسم المالي السابقين حول عملية تمليك السيارات وسرقتها ونهبها وكيفية تم نهب الاثاث الخاص بالوزارات وإحالتهم الى النائب العام.

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