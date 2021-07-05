بعثة الاتحاد الأوروبي: نتمنى أن تسهم الانتخابات في دعم استقرار ليبيا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تمنياتها أن تساهم الانتخابات القادمة في دعم استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها.

وهنأت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها بعد افتتاح منظومة تسجيل الناخبيين كل الليبيين على افتتاح منظومة تسجيل الناخبين والتي بدأت في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخابات.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية لما لها من انعكاس على قضايا مهمة للمواطن كالسيولة وتوفر الكهرباء والتعليم وغيرها.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن تمنياتها التوفيق لكل الليبيين وأن تساهم الانتخابات القادمة في دعم استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها.