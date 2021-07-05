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بعثة الاتحاد الأوروبي: نتمنى أن تسهم الانتخابات في دعم استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن تمنياتها أن تساهم الانتخابات القادمة في دعم استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها.

وهنأت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان لها بعد افتتاح منظومة تسجيل الناخبيين كل الليبيين على افتتاح منظومة تسجيل الناخبين والتي بدأت في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخابات.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية لما لها من انعكاس على قضايا مهمة للمواطن كالسيولة وتوفر الكهرباء والتعليم وغيرها

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي عن تمنياتها التوفيق لكل الليبيين وأن تساهم الانتخابات القادمة في دعم استقرار ليبيا وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • رسالة الى جميع سياسين للحكومات لعالم وشعوبهم بمافيهم العرب
    استعدوا للأوبئة أنتم وعائلاتكم … استعدوا لتوديع أحبابكم … أستعدوا لفيروسات الموت والحرارة والجفاف والحروب والبراكين والزلازل والغرق … لدفع ثمن الفواحش والحرام والنهب والسرقة والعهر والخيانة من أغلى ماتملكون … استعدوا لقصاص الجبار العادل في أجسادكم وأجساد عائلتكم التي نبتت من الحرام .

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