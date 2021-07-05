السايح : لابد من الاتفاق على القاعدة الدستورية للمضي الى انتخابات 24 ديسمبر‎‎

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، في تصريح صحفي خلال المؤتمر العلمي الأول ومراسل البوابة كان حاضرا.. أن القاعدة الدستورية هي الأساس في العملية الانتخابية ولانستطيع أن نقوم بأي عملية انتخابية مالم تكن لدينا قاعدة دستورية يتفق عليها جميع الليبيون، ونأمل في الأيام القادمة ان يتفق كل الليبين بمختلف مكوناتهم على القاعدة الدستورية حتى نمضي لانتخابات 24ديسمبر بنجاح،

وعلى عدم توحد وسائل الإعلام في الوقت الحالي واختلاف الخطاب المقدم قال السايح. هنا يبرز الدور الحيادي للإعلام عندما يتعلق الموضوع بالناخب والمرشح والمراقب، فنحن لانتحدث عن سياسة وأحزاب نحن نتكلم عن المجتمع بمختلف مكوناته، وهنا يأتي دور الإعلام الفعال الذي يجب أن يرتقي بتوجهاته واجنداته لإيصال المعلومة الصحيحة للناخب

وكشف السايح بأن هناك 5 مليون ليبي لديهم الحق في العملية الانتخابية القادمة في ديسمبر ممن هم فوق السن 18 عام. والمفوضية أطلقت التحديث الجديد في الرابع من يوليو الجاري.

وأوضح عماد السايح بأن غاية المفوضية من المؤتمر المقام حاليا هو ترسيخ العملية التحتية للانتخابات ومرحلة البناء الجديدة مطالبا الجميع بمواكبة في هذا البناء وترسيخ ثقافة الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة. ونبه بأن العملية الانتخابية لديها العديد من المكونات أهمها الإعلام الذي يعتبر شريك مهم في بناء العملية الانتقالية للسلطة.