«المنفي» يبحث مع «الكوني» الشروع في فتح سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين بمدينة طبرق، عضو المجلس موسى الكوني وذلك للتباحث حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في مستهل لقاءه بعضو المجلس، على نجاح جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح سجل الناخبين، والذي يُعد خطوة إيجابية من المفوضية تمهيداً للاستحقاق الوطني، ووصولًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها نهاية العام.

وقد أكد موسى الكوني، أن على جميع الأطراف تقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاق والمبادرة بالتسجيل.

وتطرق اللقاء إلى سرعة حلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن، مثل الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات الخدمية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة والوزارات ذات العلاقة.