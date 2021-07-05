وليامز تدعو عضوات الحوار السياسي لمواصلة مواجهة “الديناصورات القديمة والفاسدة”

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أعربت، ستيفاني وليامز، المبعوثة الخاصة السابقة بالإنابة لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن إشادتها بدور عضوات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشددة على عدم إسكات أصواتهن.

وفي، سلسلة تغريدات الأحد على تويتر، قالت وليامز: “إنه لأمر رائع أن نرى أن الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي تواصل الامساك بزمام الأمور، واتخاذ مواقف مبدئية، والدعوة إلى التغيير المطلوب، والعدالة، والمساءلة، والمصالحة في ليبيا”.

وأضافت: “يجب رفع أصواتهن وليس إسكاتهن إنهن جزء لا يتجزأ من حركة أوسع في ارجاء المنطقة تواجه بتحدٍ الديناصورات القديمة والفاسدة والرجعية وقوى الوضع الراهن”.

واختتمت، “لولاكن لما تقدم الحل قيد أُنملة. لا تدعوهم الآن يغتالون الأمل”.