المنفي: فتح سجل الناخبين خطوة إيجابية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على نجاح جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في فتح سجل الناخبين، والذي يُعد خطوة إيجابية من المفوضية تمهيداً للاستحقاق الوطني، ووصولًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة في موعدها نهاية العام.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع عضو المجلس موسى الكوني اليوم الاثنين بمدينة طبرق، للتباحث حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأكد الكوني، أن على جميع الأطراف تقديم ما يلزم من تنازلات لإنجاح الانتخابات وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الشخصية، داعياً جميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاق والمبادرة بالتسجيل.

وتطرق اللقاء إلى سرعة حلحلة بعض المشاكل التي يعاني منها المواطن، مثل الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، وملف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتدابير الصحية، وعدداً من الملفات الخدمية، بالتنسيق مع رئيس الحكومة والوزارات ذات العلاقة.