فريق تابع للأمم المتحدة يستمع إلى تقييم «المركزي» لأداء البعثة الأممية

قال المصرف المركزي إن فريقا تابعا للأمم المتحدة إستمع إلى تقييم المصرف لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال السنوات الماضية، والتوصيات بكيفية تطوير أداء عمل البعثة وتحسينه.

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه صباح اليوم الإثنين، مع فريق الأمم المتحدة برئاسة أبدولايا باثيلي والوفد المرافق له المعني بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي. وخلال الأسبوع الماضي التفى الفريق الأممي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا