الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء وندرس نقل مقري مؤسسة النفط والخطوط الليبية إلى بنغازي واللجنة العسكرية المشتركة ستختار شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه “تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشأن وزارة الدفاع”، وقال: “سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع”.

الدبيبة، وخلال مداخلة بجلسة مجلس النواب، الإثنين: قال: “وفرنا ما يلزم للجنة (5+5) العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم”، مضيفاً: “إن الحكومة تدرس نقل مقري المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة بنغازي”.

ولفت إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي، ومضيفاً: “إن موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك كان هناك انتظام في الخدمة دون انقطاعات وصلت مرة لمدة شهر كامل”.

وتابع: “أن المبالغ المخصصة لقطاع الكهرباء ذهب جزء منها من أجل توريد قطع الغيار، التي تستلزم وقتًا”، لافتاً إلى التعاقد مع شركات مصرية، لديها تزكية من شركات عالمية من أجل تنفيذ أربع محطات كهرباء جديدة، منها محطتان في درنة وسرت، بالإضافة إلى استكمال ثلاث محطات يجري إنشاؤها حاليًا.

وقال: “ن الحكومة وفرت 600 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا”، متابعاً: “سددنا جزءًا من تكاليف هذه اللقاحات، والجزء الآخر لم يتم تسديده إلى الآن”.

وأضاف أن “الحكومة تفكر في إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوعين بسبب تفشي كورونا”، لكنه أوضح: “لدينا مشكلة تنقل المرضى”.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن “قطاع الصحة في ليبيا يعاني معاناة شديدة ويحتاج إلى إعادة تأهيل وتسوية”، وكشف وجود “تسريبات في الأدوية التي تستوردها الدولة إلى السوق السوداء”، موضحًا: “هذا لن نسمح به”.

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