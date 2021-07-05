مفوضية الانتخابات: نسعى لتسهيل كل اجراءات المعاقين للمشاركة في الانتخابات

قالت ماجدة العارف الكاتب مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الظروف الطارئة التي مرت بها ليبيا بصفة عامة وطرابلس خاصة لم تمنعنا من مواصلة أعمالنا التي بدأنا بها منذ عام 201‪8 بداية من التفجير الإرهابي الذي حصل داخل المفوضية وبعدها حرب العاصمة طرابلس وكورونا. حيث بدأنا بتحديث منظومة الناخبين وتنفيذ الخطة الزمنية في مسألة التوعية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والاشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وكل نوع اعاقة لديها تدابير معينة في العملية الانتخابية

وفي هذا الاطار وحدة الإعاقة بالمفوضية وضعت سلسلة تدريبات والتي ستنطلق بعد عيد الأضحى المبارك. في مسألة التوعية الانتخابية حيث تم طباعة الف نسخة ‪من القاموس الانتخابي لذوي الإعاقة السمعية، وهو موجود لدى المفوضية سيتم توزيعه لاحقا، ونسعى لتدريب أكبر عدد ممكن من هذه الفئة على مستوى ليبيا في مناطق طرابلس، بنغازي، سبها، الزاوية، صبراتة، مصراتة، البيضاء، المرج، يفرن.

واضافت ماجدة الكاتب في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية بأن جمعية كفيف بنغازي بصدد طباعة مادة توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (قاموس المصطلحات الانتخابية بطريقة البرايل).

وعلى ضوء الانتهاء من طباعة القاموس ستبدأ سلسلة التدريبات.

وكشفت أيضا عن سعي المفوضية لتأهيل مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم تأهيل 174 مركز من أصل 1998 مركز اقتراع مجهز للاقتراع بكل يسر ودون جهد منهم

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وأعلنت بأنه تم فتح خطين للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لمساعدتهم في توضيح العملية الانتخابية وتم تكليف ثلاث مترجمين لغة الإشارة بهذه المهمة،

وبالنسبة للاشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية لديهم خط خاص يمكنهم الاتصال والاستفسار عن أي شي يخص الانتخابات.