القيب: بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت

أعلن وزير التربية العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، الإثنين، عن احتياجات عاجلة مؤسسات التعليم العالي من معامل ومباني وتجيزات.

وخلال مداخلة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن «هناك بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت»، مشيرا إلى أن الوضع «أصبح قنبلة موقوتة». وأشار إلى إن أعداد الطلاب بالتعليم العالي تناقص ليبلغ 2995 طالب.

وبدأ مجلس النواب، اليوم، جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، حيث شهدت انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، وأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش،.

فيما استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيًا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.



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