الزائدي: اجتماع جنيف لم يفشل بل كانوا يستهدفون الوصول إلى هذه النتيجة

قال مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، إن حوار جنيف لم يفشل، فالمتحاورون في أغلبهم إنما يتحاورون من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “من كان يتصور أن هذه الثلة المختارة بعناية فائقة من بين اهتماماتها معالجة الأزمة الليبية، ورفع المعاناة عن كاهل الليبيين، ينبغي أن يراجع قدراته العقلية.”

وواصل قائلًا: “السلطات الحالية التي يتحاور أطرافها لسنوات من الصخيرات إلى قمرات إلى جنيف آخر، ما تفكر فيه تكوين سلطة تحظى بشرعية وطنية، فكلها سلطات تكونت وفرضت بشرعية أجنبية، فالمجلس الانتقالي أو الانتقامي كما يسميه الليبيون عين وفرض من الدول الكبرى فرنسا وبريطانيا وأمريكا، بالرغم من سيطرة الدولة بشرعيتها الوطنية الناتجة عن سلطة المؤتمرات الشعبية على العاصمة، وهو الذي أسس للترتيبات التي أنتجت الوضع الراهن بكل الكوارث التي ضربت الوطن على كل الأصعدة، فهو من صاغ الإعلان الدستوري وأقره وفرضه على الشعب، وعلى أساسه تكون المؤتمر الوطني بقانون انتخابي غريب عجيب وقانون عزل بغيض، فبالرغم من هزيمة الإخوان في الانتخابات إلا أن القانون الانتخابي مكنهم من العودة إليه بالتعيين بعد إقصاء الفائزين بالانتخابات، وولد منه القطريون حكومة الكيب صاحب الأوامر العليا مليارات القرطاسية الخمس، وتلاه زيدان ومليارات الدروع، وعوض «صورني» الذي أسس لسياسة الإظلام التي استكملها «محيريق» بكل جدارة!”.

وتابع الزائدي قائلًا: “عندما تأزم وضع مخرجات المجلس الانتقالي جيء بالساحر ليون، فقسم النواب إلى صفّين، وأطلق حوارا دام سنين ختمه بوريقات أظهرها من جرابه ظهر فيها اسم السراج منقذا للشعب وموحدا للوطن، امتد حكمه الزاهر بالتخريب خمس سنين ويزيد. وطوال الوقت كان الإرهاب يترعرع برعاية دولية والجريمة المنظمة تزدهر بتأمينات أممية، وأصبح للميليشيات المحلية والمافيات الدولية الكلمة العليا”.

وأردف القيادي بالنظام السابق قائلًا: “لأن الأمور تعقدت والأحوال استصعبت جاء المثقف سلامة مقاولًا جديدًا لإدارة الأزمة، فأوكلها بالباطن لمركز الحوار الإنساني المختص فقط في الشأن الليبي، وبعد أخذ ورد «وجغ ومغ»، كان الخمسة والسبعون المبشرون من «ستيفاني» وكان المشهد الهزيل وحكومة الوحدة الوطنية. ولأن الشعب اكتشف الألاعيب، وسقطت ورقة التوت فبانت عورة فبراير كما هي وفاحت رائحتها النتنة، فلوّح بجزرة الانتخابات، وكنا ندرك أنها مجرد دعاية أو دعابة!. الغرب الذي أسقط النظام الوطني الذي كان يصنعه الليبيون دون تدخل من أحد لا يمكن أن يسمح بقيام سلطة بشرعية وطنية، لأنها ببساطة لن تمكنها من مصالحها التي هي على حساب مصالح الشعب الليبي، رسالتي تتلخص في أن استعادة بلادنا مسؤوليتنا وحدنا، وعلينا أن نشحذ هممنا ونوحد كلمتنا، تحت شعار الكفاح من أجل استعادة الوطن وليس الصراع ولا التنافس على الحكم” وفق تعبيره.