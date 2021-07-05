استئناف جلسة مجلس النواب غدا

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غد نظرا لوجود ارتباطات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ مجلس النواب، اليوم، جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة بحضور الدبيبة، وعدد من الوزراء.

وشهدت الجلسة انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، وأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، فيما استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيًا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

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