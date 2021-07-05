الاتحاد الأوروبي: لم نسلم ثلاثة زوارق دورية لخفر السواحل الليبي

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لم يسلم ثلاثة زوارق دورية (طوافات) لخفر السواحل الليبي في إطار التعاون القائم بين الطرفين، واصفاً بـ “المغلوطة” الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع.

وأشار بيتر ستانو في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد دعم عمليات إعادة تأهيل ثلاث سفن تم تسليمها للإدارة العامة لأمن السواحل، وهي هيئة مختلفة عن خفر السواحل في ليبيا بحسب وكالة آكي.

وأضاف ستانو أن الاتحاد بصدد تسليم ست قوارب مطاطية جديدة لعناصر خفر السواحل وللإدارة العامة لأمن السواحل، حيث “من المقرر أن يتم الأمر خلال الأشهر المقبلة”، وفق كلامه.