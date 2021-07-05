ليبيا الان

وزير التعليم العالي يكشف عراقيل إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ النواب بتحديد معايير لاختيار 5 آلاف طالب من 50 ألف لهم الحق في السفر للتعلم بالخارج في حال لم يتم إقرار الميزانية المطلوبة.

وأكد القيب خلال جلسة لمساءلة الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين في مدينة طبرق أن  من لديهم قرارات إيفاد أكثر من 29 ألف طالب ومن قدم طلب للحصول على إيفاد نحو 21 ألف طالب

وأشار القيب إلى أنه تم توزيع الأموال المطلوبة في الميزانية على احتياجات الكليات في كل ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الي يسمع يقول حق ..!!!
    ياسركم من الكذب وخاصة الجهلة الي كيف سرقوا الميزانيات للإصلاح وليسوا بدلات وعلى أساس يبوا يديروا روحهم علماء عالناس …!!!
    ياسركم من النفاق والكفر والسرقة – يا جياع … هذا حال الي مش متعودين عالنعمة وعالخير … سواء نساء او رجال … يكذبوا يكذبوا فقط للحصول عالمال .. تلقاه فرحان بنقال موبيل جديد والا سيارة بسبب منصب جديد – وهو والا هي جهلة -يستغلوهم اعداء ليبيا زي البيبي يعطيه حلوة ويسرق منه بيته والا ارضه ..!!!!
    المفروض توجد تصفية مهنية وإدارية ووزارية او ادارات قنصلية – وامتحانات للوزراء والادارات وفحص الخبرة وإذا فشلوا يتم عزلهم فورا وتشكيل مجلس وزاري او اداري يخدم الدولة مش يستنزف اموالها لأجل أغراض شخصية .. وين الادارات الرقابية تشوف حال عالادارات والوزارات – يبو حلوة وشكلاطة ..!!! والله عال … عبو عليكم في مسؤلياتكم فالدولة والله

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