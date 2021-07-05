وزير التعليم العالي يكشف عراقيل إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺐ النواب بتحديد معايير لاختيار 5 آلاف طالب من 50 ألف لهم الحق في السفر للتعلم بالخارج في حال لم يتم إقرار الميزانية المطلوبة.

وأكد القيب خلال جلسة لمساءلة الحكومة بمجلس النواب اليوم الاثنين في مدينة طبرق أن من لديهم قرارات إيفاد أكثر من 29 ألف طالب ومن قدم طلب للحصول على إيفاد نحو 21 ألف طالب

وأشار القيب إلى أنه تم توزيع الأموال المطلوبة في الميزانية على احتياجات الكليات في كل ليبيا.