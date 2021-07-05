«جارديان»: إيطاليا تفتح تحقيقا ضد خفر السواحل الليبي بشأن «قارب المهاجرين»

قالت جريدة «جارديان » البريطانية إن ممثلي الادعاء في صقلية بدأوا تحقيقا ضد خفر السواحل الليبي بعد ظهور لقطات تظهر مسؤولين يطلقون النار على قارب عائلات مهاجرة في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك عقب نشر منظمة سي ووتش (هيئة غير حكومية ألمانية) صور جوية تظهر قيام عناصر من خفر السواحل الليبي، وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها دولة أوروبية تحقيقا ضد خفر السواحل الليبي ، الذين واجهوا العديد من الاتهامات بالتواطؤ المزعوم مع مهربي البشر وإساءة معاملة طالبي اللجوء.

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وحسب «جارديان»، وبعد تلقي شكوى من «سي ووتش» ، قرر المدعون العامون في أجريجينتو التحقيق مع المسؤولين الليبيين بتهمة «محاولة إغراق سفينة» ، وسينظرون فيما إذا كان الحادث قد أدى إلى تعريض حياة المهاجرين. خطر.

لكن صحيفة «افينير» الإيطالية نقلت عن المدعي العام في أجريجينتو، لويجي باتروناجيو القول إن «مواصلة التحقيق يحتاج إلى إذن من وزارة العدل الإيطالية ، بالنظر إلى أن موضوع الدعوى هو سلطة أجنبية».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مطالبة السلطات في طرابلس بتقديم تفسير بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب يقل مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي، بحسب ما أعلنه الناطق باسم ممثل الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو.

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