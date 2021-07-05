ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

05 July, 2021

اختتمت بمدينة سمنو ببلدية وادي البوانيس الدورة التدريبة التي نظمها مكتب العلاقات والاعلام بالتعاون مع مكتب التنمية الشرية بالمجلس البلدي حول اساسيات وقواعد فنون المونتاج والاخراج.

أستهدفت الدورة التى أقيمت بقاعة المجلس البلدي البوانيس على مدى يومين وقدمها المصور والاعلامي صالح الامين عبدالعاطي مجانا شريحة الشباب من الجنسين تجاوز عددهم عشرين متدربا ومتدربة .

تلقى المشاركين فيها عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية حول أساسيات وقواعد فنون المونتاج والإخراج وكيفية العمل على برامج المونتاج والجرافيك وطرق الكتابة على الفيديو وتفريغ الكروما الخاصة بالخدع البصرية .

وتهدف الدورة إلى تنمية القدرات لدى شريحة الشباب من الذكور والاناث وإكتشاف المواهب منهم وصقلها .

