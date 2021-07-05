اللافي يستعرض أمام المبعوث الأممي خطوات الرئاسي  لضمان الانتخابات دون عراقيل

التقى عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، صباح اليوم الاثنين، في طرابلس، المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبتش”.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، وبحث اللقاء مستجدات الأحداث على الساحة الليبية في إشارة لمؤتمر برلين 2، وإجماع المشاركين فيه على إجراء الانتخابات في موعدها، واخفاق لجنة “75” في جنيف من التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، وتطرق اللقاء للخطوات التي اتخذتها لجنة 5+5 لافتتاح الطريق الساحلي، والوضع في المنطقة الجنوبية.

واثنى عضو المجلس الرئاسي بالدور الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة فى ليبيا مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا عزم المجلس الرئاسي إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، وأثنى على الجهد الذي تبذله المفوضية العليا للانتخابات لتدشينها منظومة تسجيل الناخبين والمركز الإعلامي، كما أكد على ضرورة وجود آلية للتوافق داخل لجنة الـ (75) لإيجاد قاعدة دستورية.

وأشار اللافي، إلى للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل، متمثلة في فتح الطريق الساحلي، عبر لجنة 5+5 التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وتبادل المحتجزين من الطرفين، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لمشروع المصالحة الوطنية طوق النجاة الذي سيصل بليبيا إلى بر الأمان.